Calciomercato Roma, clamoroso scambio in vista: ecco l’ultima idea

Non si è ancora aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato che già la Roma sarebbe a lavoro su più fronti per acquistare nuovi giocatori, vendere gli esuberi oppure fare degli scambi. E occhio proprio ad un possibile affare in sinergia con un altro club. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, sarebbe infatti in contatto con una società di Serie A per capire la fattibilità di quello che sarebbe un clamoroso scambio di mercato, in cui entrambi i club ci andrebbero a guadagnare. Ormai, infatti, sembrerebbe chiaro che il tecnico José Mourinho voglia privarsi definitivamente di Alessandro Florenzi, giocatore non congegnale al suo gioco e che al mister sembra non piacere. Ecco dunque che il terzino romano potrebbe rappresentare la contropartita giusta per riuscire a portare a Roma un obiettivo giallorosso <<<