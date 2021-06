L'annuncio di José Mourinho per la panchina ha dato una scossa senza precedenti all'ambiente giallorosso. Lo Special One darà certamente una grossa scossa anche al calciomercato della Roma, che sta per entrare nel vivo. Tra i calciatori accostati e le esplicite richieste del nuovo allenatore, ecco tutti i nomi nell'orbita giallorossa per questa estate che si prospetta caldissima:20 nomi per la Roma di Mourinho, eccoli tutti <<<