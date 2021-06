Calciomercato Roma, attenzione: arriva una pessima notizia per Mourinho

Josè Mourinho è diventato il nuovo allenatore della Roma, e la dirigenza sta pianificando insieme al tecnico portoghese la squadra per il prossimo anno. Molte sono state le richieste dell'allenatore, che vorrebbe puntellare la formazione in vista della prossima stagione. Per riportare la Roma a competere per le prime posizioni infatti Mourinho ha fatto molte richieste sul mercato, che la dirigenza cercherà di accontentare. Ma uno dei più grandi obiettivi del mercato della Roma adesso rischierebbe di saltare <<<