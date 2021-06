Calciomercato Roma: nuova idea per la porta giallorossa

Finito il campionato e scelto l'allenatore per la prossima stagione, la Roma sta iniziando a lavorare sul mercato per regalare al nuovo tecnico Josè Mourinho una squadra in grande di competere il prossimo anno sia in campi0nato che nella prima edizione della Conference League, per la quale la Roma si è qualificata. Per questo i giallorossi continuano a monitorare il mercato alla ricerca di occasioni e giocatori funzionali al progetto dello Special One. Le prime richieste del tecnico portoghese sono state quelle di un attaccante e di un portiere. Se per la punta i nomi sono tanti ma complicati da raggiungere, per il portiere la stretta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con un nome a sorpresa che sta avanzando nelle candidature di Tiago Pinto. <<<