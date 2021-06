Calciomercato Roma, Mourinho scatenato: ecco chi vorrebbe comprare

Giorni di lavoro frenetico in casa Roma, dove si punta a rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione del nuovo tecnico Josè Mourinho. I giallorossi hanno intenzione di disputare un campionato di spessore, migliorando il settimo posto raggiunto nell'ultima stagione, oltre a tentare l'assalto alla Conference League, competizione che vedrà nascere la sua prima edizione tra qualche mese. La dirigenza è al lavoro per puntellare in particolar modo il reparto di centrocampo e quello d'attacco, ma il tecnico lusitano avrebbe espressamente richiesto un rinforzo anche per la difesa e, a breve, potrebbe essere accontentato. L'indiscrezione clamorosa arriva direttamente dalla Spagna: lo "special one" avrebbe chiamato direttamente un suo pupillo per convincerlo a raggiungerlo nella Capitale <<<