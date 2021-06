Calciomercato Roma, colpo in canna da 25 milioni: “Lo vuole Mourinho!”

La Roma continua ad osservare l'Europeo e la Copa America alla ricerca di profili per migliore la rosa a disposizione di Josè Mourinho per il prossimo anno. Il nuovo tecnico portoghese è stato nuovamente a colloquio con Tiago Pinto in questi giorni, per fare il punto sulle strategie di calciomercato della Roma. Il grosso dei trasferimenti avverrà infatti con la fine della rassegna continentale e la squadra giallorossa non vuole farsi trovare impreparata. Pinto è quindi pronto a soddisfare le richieste dello Special One per far fare un salto di qualità alla formazione. Il primo obiettivo sarebbe quello di acquistare un attaccante e da questo punto di vista nelle ultime ore è arrivata una grossa voce dalla Spagna su quello che sarebbe l'ultimo obiettivo dei giallorossi per il reparto avanzato <<<