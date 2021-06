Calciomercato Roma, Mourinho mette gli occhi su un campione di Francia

In attesa di iniziare ufficialmente il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie A, la dirigenza della Roma sta cercando insieme al tecnico José Mourinho di completare la rosa il più presto possibile, in modo da far allenare il gruppo al completo già a fine luglio. L'ultimo nome uscito fuori è quello di un difensore di grande esperienza, quest'anno campione di Francia in Ligue 1 con il Lille. L'allenatore giallorosso, essendo della stessa nazionalità del centrale di difesa, già si sarebbe messo in contatto telefonico con il ragazzo, per convincerlo ad accettare la proposta del club capitolino. E il giocatore non vedrebbe l'ora di lavorare con lo "Special One": ecco di chi si tratta <<<