Calciomercato Roma: per l’attacco si pensa al nuovo Haaland

Continuano i casting della Roma per migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Con l'arrivo di Josè Mourinho infatti, i giallorossi stanno cercando di allestire una squadra più competitiva possibile, con il neo tecnico giallorosso che ha stilato una lista di molti nomi, che la dirigenza giallorossa proverà ad esaudire al massimo delle sue possibilità. Le richieste di calciomercato del tecnico portoghese sono soprattutto per l'attacco, con molti nomi che nelle ultime ore stanno infiammando i telefoni di Trigoria. E da questo punto di vista, occhio ad un importantissimo prospetto accostato in queste ore alla Roma <<<