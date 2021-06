Calciomercato Roma, addio Belotti? Ecco chi può arrivare al suo posto

Continuano i movimenti di calciomercato in casa Roma, con il nuovo general manager del club capitolino, Tiago Pinto, che sta lavorando per regalare al nuovo tecnico Josè Mourinho una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Molte sono state le richieste dello Special One, sia in entrata che in uscita, con il portoghese che sembra già avere in mente l'idea relativa alla squadra per il prossimo anno. Da qui le richieste fatte in sede di mercato, con l'obiettivo principale dei giallorossi che resta un attaccante da affiancare a Borja Mayoral e a Dzeko per la prossima stagione. Tra i nomi circolati in questi giorni uno sembra aver staccato la concorrenza, con i giallorossi pronti a chiudere il suo arrivo <<<