Calciomercato Roma, addio Pau Lopez: in lizza due big per sostituirlo

Il settimo posto in classifica della stagione che si è appena conclusa non è andato giù alla dirigenza della Roma, che si aspettava sicuramente un piazzamento di maggior rilievo. L'arrivo in panchina di Josè Mourinho è solo la prima pietra sul nuovo corso giallorosso, che nella rosa avrà un nuovo portiere. Le prestazioni offerte da Pau Lopez nell'ultima annata infatti non hanno convinto. Il primo nome sulla lista dei possibili acquisti è quello di Rui Patricio, titolare del Wolverhampton e della Nazionale portoghese con cui prenderà parte ai prossimi Europei. Il numero uno lusitano è un assistito del potente agente Jorge Mendes, gestore anche della procura di Mourinho, che potrebbe favorire l'operazione. Ma attenzione perché Tuttosport ha sganciato un'altra bomba: la Roma valuta anche un altro clamoroso nome per la porta <<<