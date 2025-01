Bologna, Fenucci: “Sarebbe importante rimanere in Europa”

Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato dell'obiettivo della squadra di rimanere agganciata in classifica al treno europeo

Intervistato a margine della presentazione dell’iniziativa Sin dall’inizio Forza Bologna, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato degli obiettivi della squadra felsinea alla luce degli ultimi risultati in Serie A. Ecco le sue parole: “Nei finali di partita abbiamo perso qualche punto di troppo. Speriamo di recuperare. Nel complesso comunque facciamo un calcio propositivo, abbiamo la consapevolezza di aver alzato il livello delle prestazioni. È importante rimanere agganciati al treno per l’Europa, specie considerando che con le nuove formule all’interno delle competizioni europee circoleranno sempre più denari. Le prime tre della classifica sono andate, ma le altre sono lì e dobbiamo giocarcela di partita in partita, senza dimenticare la Coppa Italia”.

Fenucci: “Non ci tireremo indietro sul calciomercato”

Il dirigente del Bologna ha proseguito “Mercato? Ho avuto una riunione con Sartori e Italiano: se capitano occasioni non ci tireremo indietro ma abbiamo problemi di lista. Per pensare a nuovo ingresso dobbiamo sfoltire. Per ora siamo questi e siamo competitivi così. Arbitraggio? Le decisioni non sono state condizionanti per il risultato della partita con la Roma. Non parlo volentieri degli arbitri. Credo però che nella ricerca dell’uniformità delle decisioni, da quando c’è il Var, si stia andando verso la ricerca del particolare e arrivano rigori che si fanno fatica a spiegare nelle dinamiche del calcio, anche se possono avere sulla carta criteri di correttezza al video. E qui si può crescere”.