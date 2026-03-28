Bosnia-Italia, parla Alajbegovic: “Siamo un grande gruppo”

Kerim Alajbegovic non ha dubbi: “Contro l’Italia daremo il massimo per andare al Mondiale, siamo una squadra forte”.

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante della Nazionale Bosniaca, Kerim Alajbegovic, ha parlato della prossima sfida tra la Bosnia e l’Italia, match valido per la finale playoff per accedere al prossimo Mondiale.

Le parole di Kerim Alajbegovic

L’Italia? “Conosciamo e sappiamo bene che sono una grande squadra, ma vogliamo e dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, ci sarà un clima infocuato e non sarà facile per loro”.

Lo stadio di Zenica? “Penso sia uno degli stadi più rumorosi d’Europa. Ci sarà una grande atmosfera non solo dentro lo stadio, ma anche nelle strade e nelle vie della città”.

Il vostro punto di forza? “Sicuramente il nostro carattere, siamo una squadra che difficilmente si arrende e ognuno di noi dà il massimo per i propri compagni. Nella gara contro il Galles, eravamo al limite delle nostre forze, ma abbiamo dato il massimo fino alla fine”.