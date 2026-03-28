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Bosnia-Italia, parla Alajbegovic: “Siamo un grande gruppo”

Lorenzo Focolari – 28 Marzo, 16:40

Kerim Alajbegovic non ha dubbi: “Contro l’Italia daremo il massimo per andare al Mondiale, siamo una squadra forte”.

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante della Nazionale Bosniaca, Kerim Alajbegovic, ha parlato della prossima sfida tra la Bosnia e l’Italia, match valido per la finale playoff per accedere al prossimo Mondiale.

 

Le parole di Kerim Alajbegovic

L’Italia?Conosciamo e sappiamo bene che sono una grande squadra, ma vogliamo e dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, ci sarà un clima infocuato e non sarà facile per loro”.

Lo stadio di Zenica?Penso sia uno degli stadi più rumorosi d’Europa. Ci sarà una grande atmosfera non solo dentro lo stadio, ma anche nelle strade e nelle vie della città”.

Il vostro punto di forza?Sicuramente il nostro carattere, siamo una squadra che difficilmente si arrende e ognuno di noi dà il massimo per i propri compagni. Nella gara contro il Galles, eravamo al limite delle nostre forze, ma abbiamo dato il massimo fino alla fine”.