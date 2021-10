Torino-Juve, i convocati di Allegri: ci sono Arthur e Kaio Jorge

Di seguito i nomi dei giocatori bianconeri convocati in vista del derby contro il Torino

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio del derby della Mole tra Juventus e Torino, con i bianconeri che inseguono la loro quarta vittoria consecutiva dopo aver battuto Spezia, Samp e Chelsea. Conquistare i 3 punti infatti, vorrebbe dire iniettare una grandissima dose di fiducia per il proseguo della stagione, ma soprattutto avvicinarsi ulteriormente alle teste di serie e iniziare a far sentire addosso la pressione, sperando in eventuali passi falsi delle antagoniste.

Ancora dubbi di formazione per Allegri che, dovrà ancora fare a meno della coppia di attacco Morata e Dybala ma allo stesso tempo potrà contare sul rientro in gruppo di Kaio Jorge e dell'ex centrocampista del Barcellona Arthur. I due brasiliani fino a questo momento non hanno preso parte in nessuna delle precedenti uscite stagionali a causa degli infortuni subiti. Per il baby attaccante si tratta della prima convocazione ufficiale, mentre il centrocampista rivede il campo dopo mesi di digiuno ed è molto probabile un suo eventuale ingresso a gara in corso.