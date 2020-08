Stron9er in the making – 2016/2017. i leggendari

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus sta ripercorrendo le annate che nelle ultime 9 stagioni la hanno portata a vincere 9 Scudetti consecutivi.

“Conquistando il sesto tricolore di fila la Juventus compie un’impresa che mai nessun club in Italia è riuscito a fare. Un campionato totalmente dominato, con la conquista della vetta in solitaria già alla quinta giornata: quel primo posto non verrà mai abbandonato, in un cammino di regolarità ad altissimo livello.

IL PRIMO GOL

Juventus-Fiorentina, giornata inaugurale del torneo. A siglare la rete d’apertura è Sami Khedira, con un colpo di testa indirizzato all’incrocio. Il centrocampista tedesco si ripeterà anche la settimana successiva con la Lazio, giusto per chiarire come vanno le cose.

L’IMMEDIATA RISPOSTA

Alla nona giornata la Juve risponde a qualche perplessità suscitata dalla sconfitta maturata a San Siro con il Milan. A esprimere concetti forti ci pensa Giorgio Chiellini, protagonista di metà dei 4 gol con i quali si supera la Sampdoria.

IL FATTORE H

L’estate è ornai lontana da un pezzo, ma ad ogni partita Higuain ricorda il perché la si sia trascorsa nella febbrile attesa delle sue apparizioni con la maglia bianconera. Gonzalo decide diverse gare e il gol con la Roma è tra i più belli e decisivi del girone d’andata.

IL NUOVO ABITO

Seconda giornata di ritorno. Massimiliano Allegri cuce per la squadra una veste tattica inedita, un 4-2-3-1 volto a dare un’identità diversa per il finale di stagione. Contro la Lazio Paulo Dybala impiega 5 minuti a mostrare quanto la Signora sia sempre più elegante.

REGGIO EMILIA

Un anno prima, Sassuolo-Juventus lasciò intendere – erroneamente – che la continuità delle vittorie della Juve avesse un’altissima probabilità di arrestarsi. Un anno dopo, il 2-0 sul Sassuolo maturato già a metà del primo tempo traduce perfettamente la sempre più granitica convinzione della squadra.

WELCOME HOME

Lo Stadium continua ad avere un peso determinante nelle sorti del campionato. La Juventus edizione 2016-17 conquista 18 vittorie su 19 partite. Un capitale di punti che nessuna delle concorrenti riesce a ottenere dalle sue prestazioni casalinghe.” (Juventus.com)

