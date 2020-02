SPAL-Juventus: stadio tutto esaurito

TORINO – Sabato alle 18 la Juventus affronterà la SPAL a Ferrara per l’anticipo della 25esima giornata di campionato.

La SPAL ospiterà i bianconeri allo stadio Mazza, che per l’occasione avrà il vestito delle grandi serate: nell’unica giornata di vendita dei biglietti infatti, i tagliandi sono andato esauriti in poche ore, e sabato lo stadio dovrebbe essere pieno in tutti e 13.489 posti a sedere, con anche il settore ospiti bianconero che sarà riempito nella sua interezza dai tifosi della Juventus.

