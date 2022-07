Roma-Juve, le statistiche: i bianconeri sono la squadra che ha battuto piu volte i giallorossi

Mancano poche ore al fischio di inizio del big match dell'Olimpico tra Roma e Juve , dove entrambe le squadre saranno pronte a darsi battaglia per cercare di riscattare i passi falsi maturati nell'ultimo turno, rispettivamente contro Milan e Napoli. Ancora qualche dubbio di formazione per Max Allegri che come annunciato ieri non sarà in panchina a causa della squalifica maturata per aver detto una frase di troppo al direttore di gara del match contro i partenopei. Ma andiamo a vedere alcuni dati raccolti dalla piattaforma Opta su quello che sarà l'incontro tra giallorossi e bianconeri.

La Roma non vince da due partite di campionato (1N, 1P) e potrebbe restare senza successi per tre match di fila per la prima volta sotto la gestione di José Mourinho; più in generale, l'ultima volta che è successo in Serie A risale al maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina (quattro in quel caso).