Rassegna Juve/ Danilo rientra in gruppo, si spera di recuperarlo per la Supercoppa. Agnelli e Ramsey positivi

Ecco le notizie principali della mattinata sulla Juventus.

Una brutta tegola sia per la Juve ma anche per la Nazionale, soprattutto in vista degli ottavi di Champions e delle gare di qualificazione al Mondiale in Qatar.

Rientrati a Torino subito dopo l'incredibile partita di ieri sera a Roma, i bianconeri si sono trovati questa mattina alla Continassa: come sempre, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo per il resto del gruppo. In particolare, in campo, l'attenzione è stata rivolta al lavoro tecnico, con esercitazioni per lo sviluppo della manovra, per la fase difensiva e sulle situazioni di gioco in partita. Danilo si è allenato parzialmente con il gruppo”.