Pjanic: nel suo futuro c’è la Juve… per forza

Il bosniaco verso il ritorno in bianconero

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa per preparare l'esordio in Serie A, in programma il 22 agosto ad Udine contro l'Udinese. Prima di quella partita i bianconeri giocheranno sabato sera, in un'Allianz Stadium riaperto per l'occasione al 50% della capienza, contro l'Atalanta, con la partita che segnerà l'ultima amichevole di questa estate bianconera. Massimiliano Allegri sta lavorando con il gruppo al completo da due settimane, con i calciatori che sono tornati dalle vacanze dopo gli impegni con le Nazionali a scaglioni, e si sono ritrovati tutti quanti solo all'inizio di agosto. Il tecnico toscano aspetta inoltre ancora i rinforzi dal mercato, che ha visto fino ad ora solo l'arrivo di Kaio Jorge.

La Juventus è infatti in attesa di sbloccare la situazione relativa a Manuel Locatelli, con Cherubini che si incontrerà nella giornata di domani con Carnevali, per arrivare alla chiusura di un affare che sia giocatore che club di Torino si augurano di portare a termine. Oltre al centrocampista Campione d'Europa con l'Italia, a Torino dovrebbe sbarcarne anche un altro, che tornerebbe sotto la Mole dopo un solo anno di lontananza. Dopo essere passato al Barcellona lo scorso anno nell'ambito dello scambio tra lui e Arthur, Miralem Pjanic non ha vissuto l'esperienza che si aspettava in Catalogna, con poche apparizioni e poca importanza all'interno della squadra. Il giocatore sta quindi spingendo per il ritorno a Torino, con il Barcellona che è quasi obbligato a venderlo.

A causa delle regole dettate dalla Liga che non permette di sforare il tetto salariale, il Barcellona non è riuscito a rinnovare il contratto a Messi, e sta continuando a lavorare per ridurre gli stipendi della squadra prima dell'inizio del campionato. Proprio per questo, stando a quanto riporta El Mundo Deportivo, l'obiettivo della società blaugrana è quello di cedere Umtiti, Pjanic e Coutinho nelle prossime settimane, anche perchè senza riduzione del monte ingaggi, i blaugrana non potranno iscrivere i nuovi acquisti per la prossima stagione. Pjanic è quindi sempre più vicino al ritorno in Italia, con la Juventus che potrebbe chiudere già in settimana.