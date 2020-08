Pirlo: la laurea prima del debutto

TORINO – Il nuovo allenatore della Juventus Andrea Pirlo completerà il suo Master per allenare prima dell’inizio del campionato.

L?ex numero 21 inizierà la stagione da laureato a Coverciano: la discussione della tesi per il Master Uefa Pro, il massimo corso per chi vuole fare l’allenatore, era inizialmente prevista ad ottobre, ma è stata anticipata a metà settembre, nonostante Pirlo potesse già allenare in quanto iscritto al corso.

