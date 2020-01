TORINO – La Juventus ha vinto ieri pomeriggio per 4-0 contro il Cagliari iniziando l’anno nel migliore dei modi.

Insieme al campionato, è riniziato anche il mercato, e proprio per questo ieri alcuni osservatori de Manchester United erano sulle tribune dell’Allianz per osservare tre giocatori su tutti: Adrien Rabiot, Merih Demiral, ma sopratutto Emre Can, centrocampista che i dirigenti dei Reds stanno sempre più prendendo in considerazione.