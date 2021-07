Morata: “Meritavamo di più, era il nostro sogno”

Il post dell'attaccante spagnolo

Protagonista sia in negativo che in positivo, Alvaro Morata ha concluso ieri il proprio Europeo con la Spagna al cospetto dell'Italia. Lo juventino è andato in rete nei 90 minuti regolamentari, fissando il punteggio sull'1-1 e costringendo gli azzurri ad andare fino alla lotteria dei rigori, dove il suo errore è stato decisivo per l'eliminazione delle furie rosse in semifinale. Con un post su Instagram, il numero 9 ha commentato così la situazione: