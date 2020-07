Milan-Juventus, la moviola: giusto il rigore assegnato al Milan

TORINO – L’arbitro Guida gestisce bene la gara. Ottima la gestione dei cartellini: per il Milan Paquetà, Bennacer, Rebic, Conti e per la Juventus Bonucci. Episodio dubbio che porta il direttore di gara al VAR per revisionare un tocco con il braccio di Bonucci su un cross di Theo Hernandez e decide di assegnare rigore al Milan. Con il metro di giudizio utilizzato dagli arbitri per tutta la stagione di Serie A, la decisione è corretta. Ma attenzione perché, proprio dopo la bruttissima sconfitta, sono arrivate nuove pesanti novità di mercato in casa bianconera. Batosta e addio: adesso è veramente finita! >>>VAI ALLA NOTIZIA

