McKennie: “Vittoria in Champions importante, ci fa credere in noi stessi”

TORINO – Il calciatore della Juventus Weston McKennie ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida che vedrà la Juventus affrontare all’Allianz Stadium l’Atalanta.

“Credo che la vittoria in Champions League ci abbia permesso di fare un passo nella giusta direzione e di farci credere in noi stessi. Siamo una squadra importante, stiamo facendo i passi giusti e ce la stiamo mettendo tutta per ottenere i risultati che vogliamo”.

