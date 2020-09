TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica il tagli alto a Lionel Messi e ai 700 milioni che gli sarebbero stati proposti dalla galassia City per giocare nel Manchester per 3 anni e poi 2 a New York.

La parte centrale è dedicata al centrocampista della Juventus Arthur che ha parlato ieri in conferenza stampa esaltando il suo nuovo club e tessendo le lodi del suo ex compagno Luis Suarez, che la Juventus sta seguendo.