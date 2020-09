La prima pagina della Gazzetta: “Ronaldo e Lukaku, il gioco dello scudetto”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport! Al centro, l’immagine di Cristiano Ronaldo a confronto con Romelu Lukaku in un “Testa a testa“, con un piccolo trafiletto che recita: “Il centrvanti, l’effetto Pirlo e il potere di CR7 sono a favore dei bianconeri. Ma con Hakimi, il Dna di Conte e i rinforzi in mezzo i nerazzurri possono cancellare il gap“. La lotta per lo Scudetto sembra essere già iniziata.

Il trafiletto in taglio basso a sinistra, invece, recita: “Juve doppio esame. Pirlo promosso; Suarez o Dzeko?“. Qui c’è un chiaro riferimento all’esame per ottenere il patentino da allenatore, sostenuto ieri il tecnico bianconero; inoltre, l’esame è su quello che sarà il nuovo attaccante della Vecchia Signora.