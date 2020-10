Juventus – La società celebra sui social una perla di Marchisio

TORINO – Si prospetta un altro fine settimana senza Juventus: nel prossimo week-end, infatti, non verranno disputate le gare del campionato di Serie A, a causa degli impegni delle Nazionali. Pertanto, il club bianconero ha deciso di venire in soccorso dei propri tifosi, proponendo la rubrica “Goal of the day” sul web: attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la società ha celebrato una perla di Marchisio. Le immagini mostrano un gran gol realizzato dall’ex centrocampista della Juve esattamente otto anni fa: si trattava di una gara di campionato contro il Siena e il Principino realizzò, con questo destro potente al volo, la rete del raddoppio bianconero. “Classe + Potenza = Principino” la didascalia del club al post.