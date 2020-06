TORINO – L’allenatore del Manchester United Solskjaer, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche di Paul Pogba, pupillo della Juventus da sempre.

“Vogliamo trattenere Pogba, come vogliamo trattenere tutti i nostri migliori giocatori. Dobbiamo dare tempo a Pogba per farlo tornare ai suoi livelli, è stato fuori per molto tempo ma ha già dimostrato di cosa è capace in queste partite”.