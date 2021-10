Juve, Rabiot è guarito dal Covid

Il centrocampista francese è guarito dal Covid e non è più sottoposto al regime di isolamento

Dopo aver battuto lo Zenit e aver conquistato l'accesso agli ottavi di Champions, ora la Juventus è tutta con la testa al big match di domenica sera contro l'Inter. I bianconeri vanno all'inseguimento della loro settima vittoria consecutiva e lo spirito ritrovato da questa squadra, lascia presagire che domenica si assisterà ad una gara spettacolare in quel di San Siro. Inter che invece, deve riscattare la sconfitta subita nell'ultima uscita di campionato contro la Lazio, in parte riscattata nella gara di Champions contro lo Sheriff.

Juve che è ancora alle prese con gli infortuni e che di conseguenza, costringerà Allegri a delle scelte forzate. Tra i convocati si dovrebbe rivedere l'argentino Paulo Dybala, fuori da tre settimane per l'infortunio rimediato contro la Samp. Probabile invece una convocazione in extremis anche per il centrocampista francese Adrien Rabiot.

L'ex Psg infatti, è risultato negativo all'ultimo tampone svolto qualche ora fa e questo gli consentirà di prendere parte alla trasferta di Milano. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club: "Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare". Recupero importante per Max Allegri e soprattutto per la Juventus, in vista di uno dei match piu importanti dell'anno.