Juve, inchiesta sulle manovre stipendi: cosa rischia la società?

In caso di violazione dello Statuto le sanzioni possono essere le più varie: "a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, della stagione seguente". Va inoltre ricordato che "il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, anche se non più tesserati".