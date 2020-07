Juve, è tuo: i bianconeri conquistano il nono scudetto consecutivo

TORINO – Si è appena concluso il match dell’Allianz Stadium, con i bianconeri che hanno battuto la Sampdoria per , conquistando di fatto il nono scudetto consecutivo e il primo dell’era Sarri, segnando un ulteriore pagina leggendaria della storia bianconera.

PRIMO TEMPO – Primi 45 di gioco non molto brillanti da parte dei bianconeri che, faticano a trovare varchi giusti per passare in vantaggio, a maggior ragione dopo l’uscita dal campo di Dybala, costretto a lasciare per un problema muscolare. Ma è il segnale della svolta perché di li a poco, appena 5 minuti più tardi, ci penserà Cristiano Ronaldo a sbloccare le sorti della gara e anche dell’intera stagione, con un destro fulmineo dai 15 metri che si è andato ad infilare alle spalle di Audero. Prima frazione di gioco dunque, che si chiude con il risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO – Samp che parte all'arrembaggio nei primi 20 minuti, sfiorando il gol in almeno 3 occasioni. Ma è proprio nel momento migliore dei blucerchiati che la Vecchia Signora trova il gol che, sancisce definitivamente l'incontro e lo fa con l'uomo meno atteso di tutti, Federico Bernardeschi, il quale respinge in tap-in vincente dopo la corta respinta di Audero sulla conclusione del solito Cristiano. Ronaldo che ha anche l'occasione per poter accorciare su Ciro Immobile al 88' ma calcia clamorosamente sulla traversa dagli 11 metri. Partita che termina dunque con il risultato di 2-0, la 'festa' per i tifosi juventini può iniziare, norme antivirus rispettando.