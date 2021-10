Juve attenta, il Psg è sulle tracce di Rudiger

Il difensore del Chelsea piace alla Juve, ma in queste ore è minacciata dall'inserimento del Psg

redazionejuvenews

Mancano poco piu di 24 ore al fischio di inizio del big match di San Siro tra Inter e Juventus, con i bianconeri che inseguono la loro settima vittoria consecutiva. Vittoria che qualora arrivasse, consentirebbe alla squadra allenata da Allegri di raggiungere l'Inter in classifica a quota 17 punti, sperando anche in un mezzo passo falso del Napoli nella trasferta di Roma contro i giallorossi. Ancora qualche dubbio di formazione per l'allenatore livornese, dato che in queste ore sono stati recuperati anche Paulo Dybala e Adrien Rabiot. Difficile vederli in campo dal primo minuto, con l'argentino che potrebbe giocare gli ultimi 10 minuti del match.

Nel frattempo però, nella sede della Continassa continuano incessantemente le ricerche sul mercato, per tentare di regalare dei colpi ad effetto gia nella sessione di gennaio. I nomi piu caldi sono quelli dell'attaccante della Fiorentina Vlahovic e del centrocampista francese Paul Pogba. Difficile però che queste trattative possano essere messe in porto nella sessione invernale. Diversa invece la situazione che porta all'olandese Van de Beek, in rotta con lo United, il quale lo lascerebbe partire di fronte ad un'offerta congrua.

Un altro obiettivo della Vecchia Signora è il difensore ex Roma Tonino Rudiger, in scadenza con il Chelsea a giugno 2022. Sulle sue tracce si era gia mosso il club bianconero in passato e l'ipotesi di prenderlo a zero il prossimo anno, fa ancora gola ai dirigenti del club piemontese. Ma in queste ore sarebbe giunta una grossa minaccia nella trattativa, perche stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il PSG avrebbe avanzato dei primi contatti con l'entoruage del giocatore, creando di fatto una corsia preferenziale per il buon esito della trattativa stessa.