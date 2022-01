Inter-Juve Women 1-1: Boattin regala il pareggio alle bianconere

Ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter la Juve Women riesce a strappare un pareggio all'ultimo respiro grazie al gol di Boattin

Oggi pomeriggio la Juve Women di Joe Montemurro è scesa in campo contro l'Inter, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. A regalare il pareggio alle bianconere un gol olimpico di Boattin Sul proprio sito ufficiale la Fgic ha riassunto la partita: "Il primo squillo del big match di questo turno ad eliminazione diretta arriva all’8’ ed è di marca nerazzurra: destro incrociato potente di Ajara Nchout lanciata in profondità, gran parata di Pauline Peyraud-Magnin. La Juventus risponde al 19’: colpo di testa di Staskova da corner, Merlo salva sulla linea, poi Bonansea non trova la porta. La Juventus ci riprova al 27’: Staskova allarga per Lundorf, che calcia potente, ma la sua conclusione scheggia il palo ed esce. Il primo tempo rimane equilibrato e la partita non si sblocca.