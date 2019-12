Il PSG ha avviato i contatti per Emre Can

TORINO – Il centrocampista tedesco della Juventus Emre Can potrebbe lasciare i bianconeri già nella sessione di mercato di gennaio.

Il giocatore è infatti scontento per il poco minutaglie concessogli e per l’esclusione dalla lista Champions, e di qui l’apertura ad un trasferimento: stando a quanto riporta in Francia Rmc Sport, il PSG avrebbe già allacciato i contatti con la Juventus per portare il giocatore a Parigi, con il possibile inserimento di Leandro Paredes come contropartita.