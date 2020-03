Il Coronavirus ferma anche l’Under 23

TORINO – L’emergenza Coronavirus potrebbe ripercuotersi anche sul calcio giovanile.

È infatti al vaglio la possibilità di far slittare la finale di Coppa Italia di Serie C che vedrà la Juve Under 23 impegnata contro la Ternana. L’andata è prevista l’11 marzo in Umbria, il ritorno il 15 aprile ad Alessandria. Le due società stanno lavorando per trovare una nuova data almeno per la partita d’andata visto che dopo i casi di coronavirus della Pianese la Juve ha sospeso l’attività dell’Under 23 fino a domenica prossima, 8 marzo.

