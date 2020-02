Ighalo in quarantena allo United per paura del Coronavirus

TORINO – Il giocatore del Manchester United Odion Ighalo ancora non si è allenato con i suoi nuovi compagni.

Il nigeriano è arrivato in prestito dallo Shanghai Shenhua nell’ultima sessione di mercato, e, stando a quanto riporta il The Times, non avrebbe ancora fatto nessun allenamento con i compagni per paura del

Coronavirus.

Ighalo è rimasto quindi per precauzione in quarantena durante il periodo di incubazione della durata di 14 giorni, allenandosi a parte al National Taekwondo Centre di Manchester, e questo fine settimana dovrebbe unirsi per la prima volta ai suoi nuovi compagni.

