TORINO – La Juventus giocherà in campionato sabato sera contro il Verona, nella sfida in programma in casa dei gialloblù.

In occasione dell’arrivo della squadra di Maurizio Sarri ci sarà un Bentegodi vestito a festa che ha già fatto registrare il tutto esaurito: come annunciato infatti dalla stessa società tramite il suo profilo Twitter, tutti e 28mila i tagliandi disponibili sono andati esauriti in tempo record, per una partita che avrà una grande cornice di pubblico.