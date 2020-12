Graziani: “A Parma la Juve è stata un’orchestra perfetta, si vede la mentalità giusta”

TORINO- Una convincente vittoria per 4-0 in casa del Parma porta a quota 27 punti in campionato la Juve, che riscatta subito il deludente 1-1 portato a casa mercoledì contro l’Atalanta. Ai microfoni di Sportmediaset XXL, l’ex attaccante Ciccio Graziani ha così commentato il successo dei bianconeri, arrivato grazie ai gol di Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Alvaro Morata: “Nella Juve è finalmente entrata la mentalità giusta, quando gioca bene è un’ottima squadra. La Juventus di ieri ha vinto e convinto, facendo vedere di possedere qualità tecniche superiori alle altre squadre. Quando Cristiano Ronaldo sale sul pullman i bianconeri partono già sul punteggio di 1-0. Ramsey mi è piaciuto molto, così come mi piace sempre di più McKennie, che gioca in modo sbarazzino. Ieri sera la squadra di Pirlo è stata un’orchestra perfetta”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<