Fredrik Bergholm: “Kulusevski operazione fantastica, la nostra squadra miglior vetrina nordica per i giovani”

TORINO – Il presidente del Brommapojkarna Fredrik Bergholm, club svedese che ha lanciato Kulusevski, ha parlato intervistato dai microfoni di Sportbladet

Abbiamo scelto di non commentare l’accordo che abbiamo con altre parti in questo trasferimento e non lo faremo neanche ora.

Spiegherete i dettagli ad un certo punto? ”Vedremo. In tal caso, lo faremo prima ai nostri membri, durante l’incontro annuale del 5 marzo. Al di là dei soldi, è un’operazione fantastica, un’altra molla per il modo in cui continuiamo a far crescere i giocatori, anche quelli come Dejan che raggiungono il livello più alto arrivando in un grandissimo club come la Juventus. Il Brommapojkarna è la migliore vetrina della regione nordica per i giovani giocatori.”