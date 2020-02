Fonseca: “Il gruppo è stanco, domani giocherà Kalinic. Rinvio delle partite? Mi fido delle autorità…”

TORINO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match Cagliari-Roma di domani: “Il gruppo è stanco, è normale. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare dopo l’ultima partita. Perotti è debole, difficile che recuperi. Veretout ha un piccolo problema ad un piede ma sta bene. Gare rinviate? Devo dire che le autorità stanno cercando di prendere la migliore decisione possibile, mi fido di loro. Per non avere dubbi sulla regolarità del campionato, penso che se si gioca una partita anche le altre devono essere disputate. Dzeko? Domani giocherà Kalinic”.

