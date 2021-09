ESCLUSIVA – DALLA BONA: “La perdita di CR7 è stata uno shock. Allegri inizia sempre cosi ma poi vince…”

Sul big match contro il Chelsea: "Senza Dybala e Morata non so chi potrà risolverla..."

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Mancano poche ore al fischio di inizio del big match di Champions tra Juventus e Chelsea, con i bianconeri che cercano l'impresa e soprattutto, la loro seconda vittoria consecutiva che varrebbe quasi come un ipoteca sul passaggio agli ottavi. Ad analizzare il match contro i campioni d'Europa in carica è stato l'ex giocatore dei Blues e tifossisimo della Juve Samuele Dalla Bona, il quale ha rilasciato cortesemente delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Come valuti l'inizio di stagione della Juve e dove può arrivare questa squadra secondo te?

"L'avvio non è stato sicuramente dei migliori però Allegri spesso parte cosi ma poi recupera e vince. Da uno che segue il calcio da anni e che lo ha praticato a lungo, ti dico che la Juve ha tutte le carte in regola per risalire e giocarsela con tutte però è ovvio che l'inizio non è stato brillante. Prima di dare dei giudizi aspetterei un pò perche il campionato è appena iniziato".

Secondo te la Juve ne risentirà molto della perdita di CR7?

"La perdita di Ronaldo è stata uno shock. Un giocatore come lui ti garantiva 30 o 40 gol all'anno, ora non ce li hai piu. Molti dicono che è uno che non gioca per la squadra ma lo sapevi prima di prenderlo che lui è sempre stato cosi ed è difficile da sostituire. Per riuscire a sopperire devi fare un altro tipo di gioco, almeno nella situazione in cui si trova ora la Juve non può fare diversamente".

Che tipo di partita ti aspetti contro il Chelsea, contando anche delle assenze di Dybala e Morata?

"Sarà una bellissima gara. E' chiaro che se ti mancano Dybala e Morata non so chi possa risolverla davanti. Il Chelsea è campione d'Europa e ha l'autostima molto alta, sarà dura per la Juve però magari in Champions escono fuori delle energie e delle potenzialità nascoste".

Credi che senza Dybala la Juve perde tutto il suo potenziale offensivo?

"Dybala l'ho visto anche ad Udine perche ero allo stadio a vedere la partita e le sue qualità sono fuori discussione. Secondo me ha sofferto un pò il fattore Ronaldo ma questo dovrebbe essere il suo anno e spero che possa rientrare presto. Lui deve solo pensare a fare bene e giocare con le sue qualità, senza pressioni addosso perche non gli fanno bene. Forse caratterialmente gli manca qualcosa, ma la classe non si discute".

Chi vedi favorita per la lotta scudetto?

"Due anni fa dissi che Conte avrebbe vinto lo scudetto con l'Inter e ho indovinato. Quest'anno ancora non riesco a darti una sentenza definitiva. L'Inter è rimasta forte ma con i cambi di giocatori e con l'arrivo di Inzaghi si trovano a dover fare qualcosa di nuovo e soprattutto Milano è una piazza diversa da Roma, bisogna vedere se reggerà il colpo quando le cose andranno male. Il Napoli è partito bene ma anche li c'è un ambiente molto difficile".

Da juventino e da ex compagno di Zola, chi preferisci tra i due?

"Domanda difficilissima. Devo dire che il piu forte in assoluto che ho visto è stato Maldini, mi ha impressionato troppo. Tra Zola e Del Piero ti dico che Gianfranco è un fuoriclasse straordinario ma Del Piero è Del Piero".

Ringraziamo gentilmente Samuele Dalla Bona per la disponibilità.