TORINO – La Juventus affronterò quesa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

La partita vedrà protagonista dall’inizio Paulo Dybala, dopo che il 10 bianconero ha saltato la trasferta di San Siro per squalifica. La Joya non vede l’ora di tornare in campo e ha posato attraverso il suo profilo Instagram una foto: “Successo come stato d’animo”.