Dybala, ospite speciale alla Lamborghini: “Grazie per questa giornata incredibile”

TORINO – Dopo la brillante vittoria ottenuta per 4-0 contro il Cagliari, l’allenatore della Juve Maurizio Sarri, ha concesso una giornata di meritato riposo ai suoi ragazzi. C’è chi ha voluto dedicare il suo tempo libero per allenarsi individualmente, come fatto da Cristiano Ronaldo, o chi si è concesso una giornata di relax come Douglas Costa. Ma c’è anche chi ha partecipato a degli eventi, come capitato a Paulo Dybala che, è stato ospite speciale alla Lamborghini di Bologna, come testimoniato da un post condiviso sul suo account Instagram, il quale lo immortala all’interno di una lussuosa auto della medesima casa automobilistica. Sotto alle immagini, il ringraziamento speciale dell’argentino: “Grazie Lamborghini per questa giornata incredibile. Mi è piaciuta tanto”.