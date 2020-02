TORINO – La Juventus affronterò damani alle 15 il Brescia tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Maurizio Sarri dovrebbe cambiare la formazione schierata in Coppa Italia, e ne beneficerebbe proprio Danilo. Come detto da Sarri, il brasiliano è in crescita, e domani potrebbe essere la sua chance per mettersi in mostra di fronte al tecnico.

