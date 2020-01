TORINO – Sembra ormai certo che il PSG eserciterà l’opzione per il riscatto di Mauro Icardi alla fine della stagione.

Stando a quanto riporta la stampa francese sul quotidiano Le10Sport, Leonardo vorrebbe pagare all’Inter quanto pattuito per riscattare il giocatore dal prestito per poi girarlo alla Juventus: i bianconeri avrebbero infatti un accordo con il dirigente parigino, che vedrebbe come contropartita per l’argentino Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi.