Continuano i contatti per Pogba: può ritornare a zero

Il francese potrebbe ritornare a Torino

Il clima che si sta respirando in casa Juve non è certo tra i piu idilliaci. Dopo il burrascoso inizio di campionato e con la chiusura del mercato che non ha portati ai colpi sperati, i tifosi juventini sembrano essere molto preoccupati per quello che sarà l'esito della stagione che è appena cominciata. Proprio per questo, la società della Continassa starebbe continuando a lavorare sul mercato, anche se questo è cessato meno di 24 ore fa. Uno dei reparti che senza ombra di dubbio richiede maggior rinforzi è il centrocampo, dove non basta l'arrivo del solo Locatelli per tentare di risollevare le qualità della mediana.