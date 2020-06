Clamoroso, dalla Spagna: “Il Chelsea pronto a spendere 120 milioni per Cristiano Ronaldo”

TORINO – Secondo quanto riportato dal giornalista di As, Manolete, il Chelsea starebbe seriamente pensando di riportare Cristiano Ronaldo in Premier League. I blues avrebbero pronta un’offerta clamorosa considerando il rapporto qualità/prezzo/età del campione portoghese: circa 120 milioni di euro. Grazie ad una sua eventuale cessione, Paratici si libererebbe di un ingaggio pesantissimo ed avrebbe tanti soldi cash da rinvestire sul mercato e coprire le finanze del club, fortemente colpite dopo l’emergenza coronavirus in Italia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<