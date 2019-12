Chiellini già corre alla Continassa

TORINO – Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è pronto a fare il suo rientro in campo, ed ha iniziato l’ultima parte della sua riabilitazione.

Il difensore è infatti già alla Continassa, con due giorni di anticipo rispetto al gruppo, per iniziare l’ultima fase della sua riabilitazione dopo l’infortunio di agosto, che lo dovrebbe riportare in campo a febbraio. Il difensore dovrebbe essere quindi a disposizione di Maurizio Sarri per la fase cruciale della stagione, nella quale servirà tutta la sua esperienza.