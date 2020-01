Capello: “Non la solita Juve, è stata inferiore al Napoli”

TORINO – L’ex allenatore Fabio Capello ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta della Juventus contro il Napoli.

“ Un Napoli molto concentrato, molto determinato in tutti i contrasti, attento. La Juve non ha avuto palle gol, ne ha avuta una, è stato bravo Higuain, ha tirato in porta, ma Meret l’ha parata. Però una Juve sotto ritmo, ha cercato di fare del pressing, ma poco organizzata. Già nel primo tempo il Napoli ha avuto diverse occasioni di trovarsi quattro contro tre, in superiorità numerica, ma hanno sfruttato male le occasioni. Una Juve quindi disordinata e che stasera è stata inferiore al Napoli. Non era la Juve che siamo abituati a vedere. Pur giocando con i famosi tre attaccanti si è vista poca fantasia.”