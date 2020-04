Cannavaro: “Il passaggio alla Juventus? Sono state dette tante falsità. La gente credeva che non giocassi per farmi cedere”

TORINO – Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa il suo passaggio dall’Inter alla Juventus nel 2004: “La gente stupida pensava: ‘Non voleva giocare e lo faceva apposta, c’era Moggi che lo chiamava alla Juve’. Tutte cazzate. Ho fatto l’errore di non fermarmi: ho giocato con una frattura da stress alla tibia per un anno e mezzo che mi ha fatto soffrire tanto, la gente credeva che non volessi scendere in campo per favorire il passaggio alla Juventus. L’esperienza all’Inter è stata fantastica, lì stavo bene e sapevo di giocare per una grande squadra. Oriali mi disse: “La società sta facendo un errore, ti abbiamo venduto’. In quel momento avevo il desiderio di rimanere”. Ma attenzione perché in queste ore è arrivato anche un pesantissimo annuncio di mercato, Gianni Balzarini ha sganciato la bomba: “E’ deciso, andrà via al 90%! E al suo posto arriverà…” >>>VAI ALLA NOTIZIA

