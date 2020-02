Bonucci: “Sappiamo qual è il nostro posto, andiamo avanti per raggiungere il sogno”

TORINO – Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole sulla Champions League, che vedrà impegnati i bianconeri la prossima settimana contro il Lione in Francia per la partita di andata degli ottavi di finale: “ Quando scendi in campo con la maglia della Juve è impossibile accontentarsi di un pareggio. Sappiamo qual è il nostro posto: andare avanti per raggiungere il sogno”.

